Publicado 14/12/2020 14:53

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta segunda-feira (14/12) sobre atraso na entrega por parte da empresa fornecedora de cestas básicas, contratada através de licitação. Segundo a administração, o atraso provocou alteração no cronograma de distribuição das cestas em três bairros: Campo do Coelho, Lumiar e São Pedro.



Neste mês de dezembro, a entrega das cestas para as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e as famílias dos alunos da rede municipal de ensino foi iniciada no dia 9, em São Geraldo. No entanto, com a mudança no cronograma, a entrega antes prevista para ser feita nos dias 14, em Campo do Coelho; e 15, em Lumiar e São Pedro da Serra, será realizada na próxima semana, nos dias 21 e 22.



Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a entrega das cestas continua sendo feita por bairros, conforme o número final dos cadastrados no CadÚnico e nome das escolas e número final do CPF do responsável pela matrícula escolar, com horários marcados entre 8h e 17h.