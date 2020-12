Há cinco anos a auxiliar de serviços gerais, Ligilaine da Silva Cunha, mais conhecida como Gigi, se dedica a arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação para organizar o “Natal Solidário", ação pela qual leva alegria e presentes para crianças de comunidades de Nova Friburgo. No entanto, este ano, em decorrência da pandemia, a ação social está enfrentando problemas para arrecadar os presentes para serem distribuídos.

“Em anos anteriores, já entregamos brinquedos no Morro do Floresta, Morro da Pedra e nosso desejo, para 2020, é levar o Papai Noel até a garotada do Morro do Camundongo, no bairro Nova Suíça. Além disso, também levaremos às crianças hospitalizadas no Hospital Municipal Raul Sertã, como sempre fizemos. É muito gratificante ver o sorriso no rosto de cada criança, o nosso espírito fica leve, renovado”, diz, entusiasmada.Para realização deste trabalho, Gigi conta apenas com a ajuda de voluntários., para dar continuidade a esta corrente de solidariedade, ela“Sabemos que todos foram, de alguma forma, afetados pela crise causada pela pandemia este ano, mas, se cada um doar só um pouquinho, não sentirá tanta falta e ainda irá alegrar aqueles que foram mais afetados. Precisamos de brinquedos para todas as faixas etárias, mas a prioridade é brinquedos para meninos de 7 a 10 anos, que não recebemos tanto”, acrescentou.As pessoascom o projeto e garantir um momento de alegria às crianças em situação de vulnerabilidade social do município podem, na clínica onde a auxiliar de serviços gerais trabalha, que fica na Rua Augusto Cardoso, 90, no Centro. As doações também podem ser agendadas pelo telefone (22) 99850-6162.