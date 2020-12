Por O Dia

Publicado 15/12/2020 19:22

A nova sede da Escola Municipal Lafayette Bravo Filho, no Loteamento Floresta, em Nova Friburgo, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (15/12). A obra da unidade foi iniciada em abril de 2019, com previsão de entrega em dezembro do mesmo ano, mas com ritmo lento em função da dificuldade de entrega de materiais, só foi entregue agora.



Segundo a Prefeitura, a obra custou pouco mais de R$ 1,5 milhão e a unidade atenderá os alunos que desde a interdição do prédio antigo, em janeiro de 2017, por problemas estruturais, estavam estudando em um prédio provisório na Rua José Ernesto Knust, no centro do distrito de Conselheiro Paulino, além de novos alunos matriculados ou transferidos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos.



A cerimônia foi conduzida pelo prefeito Renato Bravo, o secretário Municipal de Educação, Marcelo Verly, e o diretor da escola, professor Rafael Teixeirão de Moraes. Estiveram presentes na inauguração o secretário de Obras, Jeferson Pires Aragão; o subprefeito de Campo do Coelho, Amarílio Salarini, o secretário de Serviços Públicos, Thiago Rodrigues; o subsecretário pedagógico, José Loyola Bechara; o vereador Isaque Demani; e as dirigentes Akeny e Danielle.