Dados setoriais e regionais da plataforma Retratos Regionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) , divulgados nesta terça-feira (15/12), informam que asjá recuperaram 60% das vagas perdidas entre março e junho, meses mais afetados pela pandemia do novo coronavírus e pelas incertezas em relação à economia.As informações têm como base o Novo CAGED, divulgado mensalmente pelo Ministério da Economia, e a série histórica se inicia em janeiro de 2020. De acordo com os dados compilados pela Firjan sobre Nova Friburgo, em outubro, o, consolidando uma trajetória positiva na abertura de novas vagas nos últimos quatro meses.Segundo a Firjan, ode contratações. Com 514 vagas de trabalho criadas,e contribui diretamente para o crescimento do setor no Estado do Rio, onde todas as vagas perdidas já foram recuperadas e novas contratações vêm sendo realizadas. Outros setores, como confecções abriram 138 postos de trabalho no município e as empresas de Material Plástico e de Borracha, 60 vagas.Para Mauro Alvim, presidente do Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas de Nova Friburgo e Região (Sindmetal), o resultado é reflexo da alta demanda na construção civil e da necessidade de abastecimento do varejo: “As empresas do setor vêm gradualmente retomando os níveis de produção anteriores à pandemia, precisando contratar mais trabalhadores para atender a demanda”, resume.Com a aprovação da, que regulamenta o regime diferenciado dedo setor metal-mecânico em todo estado do Rio, a expectativa é que novos postos de trabalho sejam criados nos próximos meses.das empresas do setor e as torna mais competitivas perante os estados concorrentes, como Minas Gerais e São Paulo. Desta forma, também há a expectativa de que empresas que comercializam com as siderúrgicas locais sejam atraídas para instalarem suas fábricas no Rio de Janeiro.“A indústria fluminense enfrenta dificuldades para vender dentro do estado, é uma vitória poder competir em igualdade com estados vizinhos. Com o incentivo, a expectativa é de que as empresas se fortaleçam e possam criar mais empregos nos próximos meses”, completou Alvim.Segundo o governo fluminense, atualmente as empresas que não fazem parte da zona incentivada pela Lei 6.979/15 estão sob o regime de 20% de alíquota final de ICMS. Mas, com a regulamentação da nova lei e adesão pelos contribuintes, os estabelecimentos contarão com uma tributação mais simples, de 3% na saída sobre o valor faturado, além da possibilidade de aquisição de alguns bens com diferimento, o que beneficia o fluxo de caixa.