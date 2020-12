Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:23

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, organizou uma programação especial de Natal, que terá início neste sábado (18/12). Por conta da pandemia de Covid-19, a programação será transmitida pela internet, nas redes sociais da Prefeitura, mas o município também preparou homenagens presenciais, que serão feitas em unidades de saúde e instituições sociais.



Por meio do tradicional evento “Banda da Praça”, serão realizadas apresentações on-line das bandas Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense e Sociedade Musical Euterpe Lumiarense (SMEL). Abrindo a programação neste sábado, a Campesina se apresenta a partir das 20h. A banda ainda realizará uma nova apresentação no dia 23, também a partir das 20h.



Também na antevéspera do Natal, com início às 18 horas, a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense (SMEL) fará uma apresentação on-line, com as participações de sua banda principal e da banda-escola, tendo a composição “Noite Feliz”, com transmissão pelo seu canal no YouTube e pelas redes sociais da Prefeitura.



Já a Real Banda Euterpe Friburguense participará do “Abraço Musical”, neste sábado, 19, com apresentação a partir das 14h. A banda percorrerá os hospitais Municipal Raul Sertã, São Lucas e Unimed e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas, em Conselheiro Paulino, em uma apresentação especial para os profissionais da Saúde, pacientes e familiares.



No domingo, 20, a Euterpe dará continuidade ao projeto, com apresentações a partir das 10h nas instituições sociais Casa dos Pobres São Vicente de Paula; Lar Abrigo Amor a Jesus (Laje); e nas praças de Olaria e do Cônego.