Aconteceu na tarde desta sexta-feira (18/12), na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), no centro, a, Johnny Maycon, e seu vice, Serginho da Doce Mania. A assinatura do documento foi marcada para às 13h e os dois novos representantes da cidade compareceram usando máscaras de proteção.“É um momento de enorme satisfação para nós, por tudo que passamos e enfrentamos para chegar até aqui. Agora é a hora! E já estamos colocando em prática um novo modo de fazer política, ouvindo a população e os servidores públicos, sem toma lá dá cá e implementando uma gestão séria, participativa, técnica e com planejamento”, afirmou o prefeito eleito.Johnny Maycon (Republicanos), de 35 anos, foi eleito no primeiro turno das Eleições 2020, no domingo, 15 de novembro, com 22.777 votos, ou seja, 23,28% dos votos válidos . Sem coligação, ele concorreu ao pleito tendo como vice-prefeito o empresário Serginho da Doce Mania, de 46 anos.Ainda em novembro, o prefeito eleito deu uma entrevista para o jornal O DIA, na qual falou um pouco sobre como será a sua gestão e como planejou a escolha dos seu quadro de secretários.Na próxima segunda-feira (21/12), Johnny Maycon participará de uma entrevista coletiva, que será realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, para falar sobre as reuniões de