RJ-130, em Duas Pedras Reprodução Internet

RJ-116, altura do Jardim Califórnia Reprodução Internet

As pancadas fortes de chuva que cairam emna tarde desta sexta-feira (18/12) causaram novos. Moradores do bairro Duas Pedras registraram a quantidade de água que descia na RJ-130. No distrito de Conselheiro Paulino, o bairro Jardim Califórnia também teve problemas de escoamento. No centro, um galho de árvore caiu e causou danos a um veículo.Segundo a Defesa Civil,em decorrência da chuva. Foram duas pancadas fortes, que duraram em média 20 minutos. No município a chuva começou a cair por volta das 13h30 e foiEm Duas Pedras, além da RJ-130, que geralmente vira um rio quando chove forte, com as águas que descem pela via em direção a rodoviária e cobrem inclusive o asfalto, também foram registrados, em decorrência da dificuldade de escoamento pela grande quantidade de chuva.No distrito de Conselheiro ainda foi possível acompanhar um, mas não houve transbordamento do mesmo desta vez. Ruas próximas a praça principal do bairro também apresentaram dificuldade de escoamento da água da chuva, acumulando bolsões de água.No centro, ume atingiu o capô de um veículo que estava estacionado no local. Não há informações de vítimas e o Corpo de Bombeiros também não foi acionado para nenhuma ocorrência.De acordo com o(Cptec), há risco de, acompanhadas de raios entre a tarde e a noite desta sexta-feira para a região. Além de possibilidade de eventos adversos, como chuva acompanhada deAinda de acordo com o Cptec, a previsão é de pancadas de chuvas desta sexta-feira até o domingo (20/12), com temperaturas variando entre 20 e 31 graus.