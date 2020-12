Por O Dia

Publicado 21/12/2020 13:18

A semana em Nova Friburgo começou sem o serviço de transporte coletivo. Nesta segunda-feira (21/12), os motoristas da empresa que está responsável pelo transporte no município, a Nova Faol, organizaram uma paralisação em função do não recebimento do 13º salário. Segundo a empresa, os valores de fato não foram pagos, mas a interrupção do serviço foi uma surpresa.



De acordo com a Nova Faol, os funcionários se organizaram na frente da sede da empresa, onde também funciona a garagem principal, e não permitiram que os coletivos saíssem. Ainda não há previsão de acordo para retomada do serviço.



Tendo sido citada pela empresa, que alega uma dívida da Prefeitura pelo não pagamento do subsídio mensal desde o mês de março, a administração pública emitiu uma nota de esclarecimento, na qual lamenta a paralisação do serviço de transporte e informa que utilizará todos os meios necessários para que o transporte coletivo seja estabelecido.



“O Município de Nova Friburgo está atento ao fato e está ainda à disposição da Faol e do Sindicato dos Trabalhadores que representa a categoria a fim de alcançar uma solução rápida para o impasse gerado e assim restabelecer a prestação de serviços públicos do transporte coletivo por ônibus urbano, que é essencial e indispensável para usuários e todos os segmentos da sociedade”, diz a nota da Prefeitura.