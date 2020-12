Foram três reuniões para que houvesse um acordo e o. Segundo a Nova Faol, os funcionários da empresa aceitaram o acordo e, com isso, o pagamento dode dezembro, com a primeira parcela prevista para a próxima sexta-feira (24/12), véspera de Natal, e a segunda até a terça-feira (29/12).Primeiro os representantes apresentaram a proposta aos funcionários, nesta terça-feira (22/12), em uma, em Conselheiro Paulino, onde todos os motoristas e demais profissionais ficaram concentrados nos dois dias de paralisação. Depois foi realizada a, onde foi formalizado que a empresa pagaria o 13º salário.No entanto, o acordo que levou afoi devido a uma terceira reunião, entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e os representantes jurídicos da empresa e do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Nova Friburgo, na qual, segundo a Nova Faol, foi recomendado pelo MPRJ que a Prefeitura pague os valores devidos à empresa. Antes dessa manifestação a previsão era de que o pagamento dos funcionários fosse feito até o dia 29.A semana em Nova Friburgo começou sem o serviço de transporte coletivo. Na segunda-feira (21/12), os motoristas da empresa que está responsável pelo transporte no município, a Nova Faol, organizaram uma paralisação em função do não recebimento do 13º salário e sem haver acordo, os ônibus também não circularam no município nesta terça-feira (22/12).