Por O Dia

Na próxima sexta-feira (25/12) é feriado nacional pelo Natal. Com isso, a Prefeitura de Nova Friburgo decretou ponto facultativo na véspera de Natal, nesta quinta-feira (24/12) para todas as repartições públicas, exceto os serviços essenciais, retornando o atendimento ao público somente na segunda-feira (28/12). O mesmo vale para o feriado de Ano Novo, com ponto facultativo no dia 31.



Durante o feriado a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como emergência médica. Com isso, está mantido o expediente nas Unidades de Saúde com atendimento 24 horas e na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, a qual está vinculada a Guarda Civil Municipal. Além disso, a Defesa Civil também manterá um plantão para atendimento de ocorrências pelo número 199.