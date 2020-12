Em nota publicada em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (25/12) a empresa Nova Faol, responsável pelo, informou que são falsos osdos profissionais do transporte em função do não cumprimeno do acordo com a categoria, que previa o pagamento da primeira parcela do 13º no último dia 24, véspera de Natal.Na nota a empresa não manifesta se o pagamento dos valores foi executado, apenasnormalmente e diz que as mensagens que estão circulando em grupos do WhatsApp são falsas.Tentamos contato com o representante da Nova Faol sobre o pagamento, mas até o fechamento desta matéria a empresa não havia emitido novo posicionamento.Na segunda e terça-feira, 21 e 22 de dezembro, os, que interrompeu o serviço de transporte na cidade. Segundo o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Nova Friburgo, o ato foi para, direito dos trabalhadores, mas que não havia previsão de ser acertado. O serviço de transporte foi regularizado na última quarta-feira, após três reuniões para que houvesse um acordo . Segundo a Nova Faol, os funcionários da empresa aceitaram o acordo e, com isso, o pagamento do 13º salário seria feito ainda neste mês de dezembro, com a primeira parcela prevista para a sexta-feira (24/12), véspera de Natal, e a segunda até a terça-feira (29/12).