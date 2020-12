Por O Dia

Publicado 26/12/2020 17:03

O Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo foi acionado nesta sexta-feira (25/12) por causa de um incêndio em um apartamento na Rua General Osório, no centro de Nova Friburgo. Segundo as informações publicadas pelo site Nova Friburgo em Foco, o incêndio aconteceu durante a tarde e os bombeiros foram acionados por um vizinho, que informou sobre a situação em um apartamento no andar superior.



Não havia ninguém na residência, que fica no quarto andar do prédio, sendo necessário que os bombeiros arrombassem a porta para executar o trabalho de combate às chamas. Ainda de acordo com a informações, o incêndio teria começado na decoração de Natal, mas causou apenas danos materiais.