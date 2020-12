O primeiro dia de vigência da administração do novo prefeito eleito de Nova Friburgo,e do vice-prefeito, Serginho da Doce Mania, será marcado pela, que será realizada no dia 1º de janeiro, às 15h, noLaercio Ventura, na Praça do Suspiro. A cerimônia será fechada para convidados, em respeito às medidas de prevenção a pandemia da Covid-19. Em entrevista coletiva concedida na segunda-feira (21/12), no plenário da Câmara de Vereadores, na qual foi apresentado um balanço sobre a transição do governo , o prefeito Johnny Maycon adiantou que anunciaria os nomes dos seus secretários na solenidade de posse, sendo então esperada essa comunicação durante o evento.