Por O Dia

Publicado 28/12/2020 17:10

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo divulgou nesta segunda-feira (28/12) um balanço sobre as vendas no período de Natal. Segundo a CDL, as informações foram compiladas dos Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e mostram que as vendas de Natal no município sofreram uma queda de 15% em comparação ao mesmo período de 2019.



No entanto, o presidente da CDL e também do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo, Braulio Rezende, destaca que o desempenha do comércio da cidade apresentou uma melhora em dezembro, em relação aos meses anteriores, e o cenário de queda nas vendas no Natal já era esperado.



“Vivemos um ano muito difícil, com pandemia, lojas fechadas por quase 120 dias e consumo em retração. Embora o Natal tenha ajudado a recuperar parte das perdas acumuladas desde março, as vendas ficaram abaixo do ano passado, como prevíamos”, analisou.



Para Braulio Rezende, a pequena retomada no setor começou a ocorrer em novembro, com a Black Friday, evento que vem crescendo gradualmente e se consolidando como antecipação do Natal, que ainda é a data mais importante do calendário do comércio.



“Na verdade, não dá para confrontar 2019 com 2020, porque nossa realidade hoje é completamente diferente. De qualquer maneira, acreditamos que foi um bom Natal, em vista dos problemas que nós, empresários, funcionários e consumidores, enfrentamos ao longo dos últimos meses”, assinalou.



Braulio ainda enfatizou que a ampliação do horário de atendimento em dezembro contribuiu para a alta das vendas. Acertada com o Sindicato dos Empregados, a medida possibilitou abertura do comércio até 22 horas durante a semana, assim como nos domingos e nas manhãs de segunda-feira, quando normalmente as lojas respeitam a Semana Inglesa e o expediente se inicia às 13 horas.



“O horário estendido favorece as vendas e facilita a vida dos consumidores que fazem suas compras de Natal em Nova Friburgo. Num momento de pandemia, colaborou igualmente para evitar aglomerações no interior dos estabelecimentos”, observou o presidente da CDL e do Sincomércio.