Publicado 28/12/2020 18:20 | Atualizado 28/12/2020 20:13

Ações dos policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo no dia de Natal e no final de semana resultaram em apreensões de drogas e prisões de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. No sábado (26/12), um homem de 19 anos foi preso e com ele foram apreendidas 24 trouxinhas de maconha e 61 papelotes de cocaína, que estavam escondidos entre pés de bananeira, na Estrada Barracão dos Mendes, no bairro de mesmo nome.



Também no sábado, um homem de 44 anos foi preso com um tablete de 170 gramas de maconha. Ele foi abordado na Rua Benedito Feliciano, no bairro São Geraldo, e alegou aos PMs que havia comprado a droga na cidade de Rio das Ostras.



Na tarde da sexta-feira (25/12), dia de Natal, os PMs prenderam um homem de 22 anos com 88 papelotes de cocaína. A abordagem aconteceu na RJ-130, próximo a Ceasa, em Conquista.



Todas as ocorrências foram apresentadas na 151ª DP (Nova Friburgo), onde os suspeitos permaneceram presos e as drogas apreendidas.