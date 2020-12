Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:00 | Atualizado 30/12/2020 11:04

A Concessionária Rota 116 dá início nesta quinta-feira (31/12) ao esquema especial de plantão para o Ano Novo na RJ-116, que será mantido até a noite de segunda-feira (03/01). Durante este período, espera-se a passagem de uma média de 100 mil veículos pelas quatro praças de pedágio da rodovia, que liga os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo.



De acordo com a concessionária, apesar da estimativa de 150 mil veículos no período de Natal, foi registrado um movimento de cerca de 96 mil. Durante o esquema especial, ainda foram registrados 13 acidentes na rodovia, sendo dois com vítimas. Os outros 11 acidentes foram de veículos que saíram da pista.



“É importante que o motorista revise o seu veículo antes de pegar a estrada e que respeite as sinalizações horizontais e verticais ao longo da rodovia, dirigindo com cautela e atenção para evitar acidentes. Estamos suspendendo as obras de melhorias ao longo da RJ para evitar transtornos”, afirma o superintendente da Rota 116, Edyano Bittencourt.



Assim como no Natal, o esquema especial inclui equipes da concessionária posicionadas em pontos estratégicos da rodovia para auxiliar motoristas em casos de pane seca, acidentes e outros problemas nos veículos. A previsão é de que com a pandemia não ocorram congestionamentos.



Também estarão à disposição dos usuários os serviços de guinchos, as viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias-resgate, caminhões para apreensão de animais, carro-pipa e a equipe especializada para atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos.



Quem subir a Serra dos Três Picos durante esse período em direção às cidades da Região Serrana e Centro-Norte do Estado deverá observar as placas de sinalização e respeitar os limites de velocidade de todo o trecho, principalmente em caso de chuva e neblina. Em caso de emergência os motoristas devem ligar para o 0800 282 0116.



Todas as obras de melhorias e de manutenção em todos os 140 quilômetros concedidos da RJ-116 ficarão suspensas durante o período para evitar problemas no tráfego.



A concessionária ainda orienta os motoristas para que respeitem os limites de velocidade da via, uma vez que os radares estarão sendo operados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Além disso, em caso de chuva ou neblina, é necessário diminuir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos. Caso não haja condições de seguir viagem, o motorista deve parar e permanecer em local seguro até que a chuva diminua.



Pedágio - A tarifa nas quatro praças de pedágio é de R$6,30 para carros de passeio, R$ 12,60 para veículos de dois eixos com rodagem dupla e R$ 25,20 para autos de três a seis eixos nos dois sentidos das pistas. Para os de sete eixos ou mais, o valor será de R$6,30 por eixo. Motocicletas são isentas da tarifa.



As praças de pedágios da rodovia estão localizadas no quilômetro 1,9 em Itaboraí; no quilômetro 48,8 em Cachoeiras de Macacu; no quilômetro 90,3 em Nova Friburgo e no quilômetro 122,3, no município de Cordeiro.