Por O Dia

Publicado 31/12/2020 12:01

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou nesta quinta-feira (31/12) que as três ambulâncias UTI’s completas adquiridas durante a gestão do prefeito Renato Bravo chegaram ontem no município.



Segundo a Prefeitura, os veículos irão atender o Hospital Municipal Raul Sertã, a Maternidade Mario Dutra de Castro e a Unidade de Pronto-Atendimento 24 horas (UPA) de Conselheiro Paulino.



A entrega das ambulâncias foi realizada de forma simbólica em uma cerimônia simples, no pátio da Prefeitura, com a presença do prefeito Renato Bravo e do secretário de Saúde e vice-prefeito, Marcelo Braune, no final da tarde desta quarta-feira (30/12).