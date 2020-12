Por Paula Valviesse

De acordo com o último boletim Covid-19, emitido pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o município encerra o ano de 2020 com 6.882 casos positivos e 221 mortes pela doença. Somente neste mês de dezembro foram registrados 1.935 casos, o que representa 28% do número total de infectados.



O número de mortes também aumentou neste período, no último dia de novembro (30/11) a cidade tinha 177 mortes confirmadas pela doença e hoje encerra dezembro com 221, um aumento de 44 mortes somente nos últimos 30 dias.



Além disso, foram registrados 15.965 testes, com cerca de 3 mil testes realizados somente neste mês e os casos recuperados são 3.096. Já os descartados somam 9.049.



As informações de contágio em profissionais da área de saúde, que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia, foram atualizadas e, com 59 confirmados neste último mês, somam 574 casos. Além de quatro óbitos, registrados nos meses de maio, julho, setembro e outubro.



Depois de passar dois meses com uma baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI e clínicos no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade referência no tratamento de Covid-19 no município, dezembro foi um mês de alta. Nesta quinta-feira (31/12) existem nove leitos de UTI e quatro de enfermaria disponíveis na unidade, estando a taxa de ocupação em 55% e 78,9%, respectivamente.