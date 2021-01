Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:04 | Atualizado 06/01/2021 18:58

As chuvas dos últimos dias provocaram a queda de uma árvore na tarde desta quarta-feira (06/01), na RJ-116, altura do município de Cachoeiras de Macacu. Segundo a concessionária Rota 116, responsável pela administração da rodovia, ninguém ficou ferido, mas a árvore impediu a passagem de veículos em ambos os sentidos.



A árvore de médio porte caiu por volta das 15h20. As equipes da concessionária, com auxílio da Defesa Civil, estiveram no local para efetuar o corte do tronco e remover da pista. Enquanto isso, o tráfego de veículos foi desviado pela rotatória, com fluxo normal, sem congestionamentos. A via foi totalmente liberada por volta das 17h30.