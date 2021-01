Na última semana de mandato, no dia 30 de dezembro, o então prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, divulgou a informação sobre a assinatura de um memorando de intenção para aquisição de 30 mil doses de vacina com o Instituto Butantan . Nesta terça-feira (05/01), o jornalentrou em contato com a assessoria de imprensa do atualperguntando sobre a, no entanto, não houve resposta até esta quarta-feira (06/01), quando por meio de um release a administração comunicou sobre as ações tomadas para a fase de vacinação.Apesar do município não descartar totalmente o documento que foi assinado pela gestão anterior, também, estabelecendo apenas que: “é de responsabilidade do Ministério da Saúde disponibilizar vacinação gratuita para todo o Brasil, e, que no primeiro momento, o município irá aguardar que o governo federal cumpra a sua obrigação mas, caso haja alguma dificuldade ou atraso, a Prefeitura poderá optar pela aquisição”.Sobre aspara preparar a Saúde do município para receber as doses de vacina contra a Covid-19, o release da prefeitura tratou apenas de informar que a “rede de frios”, no caso os locais onde vacinas serão armazenadas, e as equipes de trabalhos estão sendo organizadas. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Murta, o município “seguirá o Plano Nacional e Estadual de Imunização e, com base nesses planos, traçará diretrizes para elaboração da estratégia adotada na cidade”.