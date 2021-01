no Centro-Norte realizou até agoraem funcionários de empresas de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Macuco e Nova Friburgo. Deste total, 4.429 testes foram feitos em trabalhadores de 134 empresas de, o que faz da cidade a, atrás apenas do Rio de Janeiro.Pensando em uma retomada segura e saudável das atividades em 2021, no momento em que há novos casos de contaminação pela doença, o programa foideste ano.Preocupado com a possibilidade de uma nova onda de contaminações, o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo (Sindvest), Marcelo Porto, garante que as confecções farãonos primeiros dias do ano: “A atuação da Firjan SESI foi fundamental para conter o avanço da doença em 2020 e será ainda mais importante agora para permitir a retomada segura das atividades, garantindo a saúde de todos os colaboradores e preservando vidas”, afirma Porto.para os trabalhadores da indústria, via solicitação de pessoa jurídica, não extensivo aos dependentes, em virtude da priorização do atendimento à cadeia produtiva da indústria fluminense. As solicitações podem ser feitas por meio de preenchimento de cadastro disponibilizado pela Firjan SESI Quase 90% dos testes realizados pela Firjan SESI em todo o Estado do Rio foram feitos a pedido de empresas de pequeno porte. Para este perfil de negócio, com até 100 colaboradores, o serviço é oferecido de forma gratuita. Para as demais empresas, os testes saem a preço de custo.A presidente da Firjan Centro-Norte Fluminense, Márcia Carestiato Sancho, ressalta a importância do programa da Firjan SESI para que as micro e pequenas empresas pudessem continuar funcionando em meio a pandemia. “A maior força de trabalho do país está nos pequenos negócios. Eles são responsáveis por 55% dos empregos formais e representam 99% de todas as empresas formalizadas do Brasil, mas também são as que mais sofrem quando são impedidas de trabalhar. Manter essas empresas em funcionamento é manter a roda da economia girando”, destaca.Desde o início do programa em abril, aatendidas. O programa contempla desde a coleta das amostras, análise laboratorial e gestão médica dos resultados. O serviço é executado pelo Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional (CIS HO) em parceria com a UFRJ.O método do teste molecular RT-PCR realizado pela Firjan SESI é feito a partir da coleta de secreção da garganta e das narinas, sem procedimento invasivo, de fácil coleta e com capacidade de identificação do vírus antes mesmo do aparecimento dos sintomas. A contratação desse serviço é indicada para as indústrias que mantêm seu processo produtivo operando com trabalhadores de forma presencial.