Por O Dia

Publicado 09/01/2021 14:15

Nesta segunda-feira (11/01), a Prefeitura de Nova Friburgo realiza o evento on-line “Ressignificar 11/01: Nova Friburgo Dez Anos Depois”, a partir das 20h, e convida os friburguenses e amigos para, juntos, fazer memória do 11 de janeiro, evento tão significativo para a Região Serrana e tão necessário de ser lembrado: “Nos reconstruímos e acreditamos que esta é uma atitude permanente”.



O evento será ao vivo e transmitido simultaneamente nas redes sociais oficiais do município. A transmissão será feita do Teatro Municipal Laércio Ventura e prevê depoimentos presenciais e on-line, como o da escritora Ania Kitilla, autora de “Brisa”, livro inspirado em acontecimentos que marcaram a tragédia; do fotógrafo e jornalista Pedro Bessa; do empresário Gilberto Sader e com a participação das cantoras Giovanna Aguilera e Tatila Krau, além de outros significativos depoimentos e da participação de mais artistas locais através do projeto “Conectar-te”.