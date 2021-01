Por O Dia

Publicado 13/01/2021 10:44

Por conta do isolamento social e das possíveis dificuldades dos empresários estabelecidos no interior do estado em utilizar o sistema digital disponibilizado para registros de empresas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), através da Junta Comercial (Jucerja), regulamentou, por meio de portaria, o recebimento do protocolo híbrido de processos nos postos de atendimento implantados nos sindicatos filiados à Federação.



A Portaria 1808/2020 foi publicada no Diário Oficial no final de dezembro e estabelece os procedimentos para o recebimento e arquivamento dos atos de registro de empresas no âmbito dos Protocolos Jucerja conveniados à Fecomércio-RJ. O objetivo é criar um canal de atendimento aos empresários e contadores que estão localizados nos municípios do interior do estado, prestando um serviço de qualidade com um atendimento estruturado para evitar dúvidas de registro empresarial e auxiliar na elaboração de documentos, cumprimento de exigências, orientações de procedimentos e intermediar a interlocução entre a Junta Comercial e seus clientes.



Atualmente, o convênio firmado entre Jucerja e Fecomércio permite o recebimento de processos híbridos nos postos instalados nos Sindicatos de Nova Friburgo, Cabo Frio, Valença, Volta Redonda, Miguel Pereira, Barra do Piraí e Três Rios, atendendo ao empresariado e a classe contábil nos procedimentos de registro empresarial.



Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo (Sincomércio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, a abertura do posto da Jucerja, que completou um ano em novembro de 2020, representou um grande avanço para Nova Friburgo e cidades vizinhas, por acabar com a necessidade de empresários e contadores irem constantemente à base do órgão no Rio de Janeiro.



O Sincomércio fica na Rua Fernando Bizzotto, 39, no centro de Nova Friburgo e funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30, e nos sábados, das 8h às 12h. Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone (22) 2525-2033.