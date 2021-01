Por O Dia

13/01/2021

O levantamento feito pela Firjan através da plataforma Retratos Regionais aponta que a indústria do Centro-Norte Fluminense recuperou, de julho a novembro, 73,9% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho, meses mais afetados pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19 e pelas incertezas em relação à economia. O setor perdeu 1.683 vagas de março a junho e recuperou 1.244 entre julho e novembro.



O setor de confecções liderou o processo de contratações em novembro. Principal cidade da região, a indústria de Nova Friburgo abriu 250 postos de trabalho no período, seguida por Cachoeira de Macacu (28), Bom Jardim (19), Carmo (8), Duas Barras (8), Cantagalo (3), Macuco (3) e Sumidouro (4), que também tiveram mais contratações dos que demissões para o mês.



A análise do setor industrial, que engloba a indústria de transformação, extrativa, construção e os serviços industriais de utilidade pública, mostra que o setor manteve desempenho positivo em novembro, com 309 novos postos de trabalho, e registrou o quinto mês consecutivo de contratações.



Levando em consideração todos os setores econômicos, em novembro, o comércio abriu 343 vagas de empregos e recuperou todas as vagas perdidas entre março e julho. Já o setor de serviços, que viu as contratações serem retomadas de maneira mais lenta, abriu 205 postos no mês e alcançou 34,7% no indicador de recuperação de vagas.