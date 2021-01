A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (14/01) o Decreto 876/2021, que cria o Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE), com objetivo de fiscalizar e planejar ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Presidido pelo prefeito Johnny Maycon e coordenado pela secretária de Saúde, Nicole Ribeiro Lessa Cipriano, o comitê funcionará 24 horas por dia, enquanto durar a situação de emergência decorrente do coronavírus.

os representantes do Executivo; das Secretarias de Saúde, Casa Civil, e de Governo; a Procuradoria-Geral; e a Subsecretaria de Vigilância em Saúde. No entanto, está aberta a possibilidade de que o Legislativo; Corpo de Bombeiros;Conselho Municipal de Saúde; e a Polícia Militar, por meio do 11º BPM, indiquem seus representantes.De acordo com o Decreto, fica estabelecida a convocação do comitê para medidas específicas de acordo com a competência de cada um dos órgãos participantes, assim como as reuniões periódicas, e a participação dos representantes é considerada prestação de serviço público relevante, não sendo remunerada.O novo comitêe deverá resultar também numa reavaliação das medidas de enfrentamento e nas diretrizes que estabelecem os índices de risco de contágio. Desde que assumiu a gestão, o novo governo ainda segue estabelecendo ano município de acordo com o sistema métrico estabelecido em 2020.Até o momento, as principais mudanças nas diretrizes de enfrentamento à pandemia foram feitas enquanto o médico Marcelo Murta estava respondendo pela Secretária de Saúde , tendo sido anunciada a ampliação dos centros de testagem e de leitos de UTI no município.