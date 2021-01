Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:39 | Atualizado 18/01/2021 17:40

A Prefeitura de Nova Friburgo ainda não divulgou como será a vacinação na cidade após o anúncio do envio das doses da CoronaVac pelo Ministério da Saúde, com distribuição pelo Governo do Estado, entre esta segunda (18/01) e terça-feira (19/01) para os municípios. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o levantamento preliminar definiu que Nova Friburgo receberá 4.030 doses da vacina, sendo o público-alvo estimado em 1.924 pessoas.



No município o público-alvo é composto de 126 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; 9 Pessoas com deficiência institucionalizadas; e 1.789 profissionais da Saúde, que correspondem aos 34% de trabalhadores que estão atuando na linha de frente de combate à pandemia e serão os primeiros a serem imunizados.



No entanto, entre as três maiores cidades da Região Serrana, Nova Friburgo é a que receberá o menor número de doses da vacina. Com população estimada pelo IBGE em mais de 300 mil habitantes em 2020, Petrópolis receberá 9.810 doses. Já Teresópolis, com cerca de 184 mil habitantes, receberá 4.700. E Nova Friburgo, com 191 mil habitantes, receberá 4.030 doses no total.



Além disso, as duas cidades já divulgaram seus planos de vacinação, ao contrário de Nova Friburgo, que até esta segunda-feira ainda não havia comunicado nenhum detalhe sobre o caso. A única publicação feita até o momento pelo município diz respeito ao recebimento das seringas e agulhas enviadas pelo Governo do Estado.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu nesta segunda-feira (18/01) 62,2 mil unidades de seringas e agulhas que serão destinadas à vacinação contra a Covid-19.