René Folly, de 74 anos, recebeu a vacina logo após a chegada do lote no município Divulgação

A técnica de enfermagem Odaléa, de 67 anos, recebeu a dose das mãos da subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Penna Divulgação

A Prefeitura derecebeu na tarde desta (19/01) as, encaminhadas pelo Governo do Estado, conforme distribuição estabelecida pelo Ministério da Saúde. Para marcar o momento, foi realizada uma cerimônia simbólica, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro, onde o servidor público da Vigilância Sanitária,, e a técnica de enfermagem, foram os primeiros a receber a imunização.De acordo com a Prefeitura, Renê é fiscal sanitário e atua nas fiscalizações de rua. Durante a pandemia, apesar de ter a possibilidade de permanecer em casa por ser do grupo considerado de risco, o servidor optou por retornar ao trabalho com objetivo de ajudar a população. Neste ano de 2021, ele se aposentará compulsoriamente. Já Odaléa é uma servidora pública bastante antiga e atua na sala de vacinação da Policlínica Silvio Henrique Braune, sendo suas mãos uma das que aplicarão a vacina nas demais pessoas que compõem o público-alvo.Nova Friburgo, que foram trazidas do Rio de Janeiro no helicóptero que pousou na cidade vizinha de Cordeiro, sendo necessário que uma comitiva da Saúde do município se deslocasse para buscar o imunizante. As vacinas chegaram na cidade por volta das 16h. Também nesta terça, Nova Friburgo divulgou o plano de vacinação. A vacinação começará nesta quarta-feira (20/01), a partir das 10h , e a estratégia adotada pelo município será de usar todas as 4.030 doses nesta primeira fase e fazer a vacinação de maneira simultânea nos hospitais para os profissionais da área e mandar equipes para os abrigos de idosos, conforme orientação estadual.