Por O Dia

Publicado 20/01/2021 14:05

Os idosos moradores de instituições de longa permanência de Nova Friburgo começaram a receber a vacina contra a Covid-19. Na manhã desta quarta-feira (20/01), uma equipe da Secretaria de Saúde chegou na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, no Centro, onde 136 internos e 124 funcionários serão imunizados ao longo do dia.

Em entrevista coletiva promovida nesta terça-feira (19/01), a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Penna, já havia adiantado que os abrigos com o maior número de moradores, no caso do município, a Casa dos Pobres e o Lar Abrigo Amor a Jesus (LAJE), seriam os primeiros a receber a vacina.



A primeira vacinada foi a senhora Janete de Jesus Paes Leme, 82 anos e há 55 vive no abrigo. Ela agradeceu a Deus e disse que “foi uma benção receber a vacina neste momento”.



Segundo informações do médico geriatra da instituição, Dr. Leonard Eyer, todas as orientações de prevenção ao vírus foram seguidas e assim conseguiram manter os idosos seguros até o final de 2020, quando em dezembro, surgiram cinco casos assintomáticos em idosos, todos acima de 80 anos, e já se recuperaram. Para o médico, “essa vacina é a esperança de novos tempos, com ela se iniciará o começo do fim de dias tenebrosos”.