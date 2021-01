Por O Dia

Publicado 21/01/2021 19:16

Na noite desta quarta-feira (20/01), os policiais militares do 11º BPM, que estavam em policiamento na Avenida Venâncio Pereira Veloso, no centro de Bom Jardim, para proteção das vacinas contra a Covid-19 destinadas ao município, abordaram um veículo com cinco pessoas. Durante a revista, armas foram encontradas escondidas no interior do carro e foi constatado que dois dos presos estavam em liberdade por causa das medidas adotadas como enfrentamento da pandemia de Covid-19.



O veículo em questão chamou a atenção dos policiais ao tentar fazer uma manobra irregular. A abordagem foi realizada em razão de haver informações sobre um possível confronto entre facções que disputam o domínio de áreas para tráfico de drogas.



Os cinco suspeitos, com idades entre 18 e 37 anos, que estavam no veículo foram presos. Segundo a PM, a maioria dos envolvidos são moradores do bairro Alto do Floresta, em Nova Friburgo. Com eles foram apreendidas duas pistolas 9 milímetros e 29 munições do mesmo calibre, que estavam escondidas debaixo do banco do carona e dentro do estofado do banco traseiro do veículo.



O caso foi registrado na 158ª DP, onde os cinco suspeitos permaneceram presos pelo crime de posse ilegal de arma.