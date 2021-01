Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:22

Águas de Nova Friburgo completa, nesta sexta-feira (22/01), 12 anos de atividades no município Para marcar a data, foram anunciados investimentos no valor de R$ 100 milhões, que serão executados até o final de 2022, com a construção de mais quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).



“A implantação das ETEs Ponte da Saudade, Cônego, São Pedro da Serra e Lumiar reforça o compromisso da concessionária com o desenvolvimento de Nova Friburgo, e comprova o respeito e o cuidado com preservação do meio ambiente”, destaca o superintendente da concessionária, João Henrique Sá.



Ainda segundo o superintendente, além da construção das novas unidades, os recursos também serão aplicados em obras de melhoria e aquisição de equipamentos para aprimorar os serviços prestados pela empresa.



“Em 2021, vamos concluir os projetos de melhoria operacional da ETE Centro, finalizar a segunda fase das obras que ampliam a eficiência do tratamento em períodos de fortes chuvas da Estação de Tratamento de Água (ETA) Caledônia, modernizar a captação da ETA Rio Grande de Cima e muitas outras realizações, que vamos apresentar à população conforme forem acontecendo”, enfatiza.