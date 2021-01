A Prefeitura de, através das secretarias de Turismo, Cultura e Educação e da Subsecretaria de Comunicação Social, informou nesta quinta-feira (28/01), quehistórico na cidade. Contudo, em função da pandemia, os eventos tradicionais de Carnaval, como desfiles de blocos e escolas de samba, estão cancelados. Não haverá bailes populares e nenhum outro tipo de evento nas ruas a fim de evitar aglomerações.“O Carnaval em Nova Friburgo é muito tradicional e não poderíamos deixar passar em branco. Estamos convidando as agremiações, alguns blocos e as bandas centenárias para participarem da programação de um evento bem diferente, totalmente on-line. A ideia é trazer um pouquinho de alegria para a população neste momento difícil que estamos vivendo por conta da pandemia, oferecendo um conteúdo bem animado para os friburguenses curtirem durante o Carnaval”, destacou a secretária municipal de Turismo e Marketing da Cidade, Maria Angélica Rocha.Toda ae as atividades previstas serão divulgadas diariamente no Facebook da Prefeitura ao longo dos 5 dias de folia. Serão realizados concursos carnavalescos tradicionais, como o de Fantasia Infantil e do Cão Fantasiado, e diversas atrações com o intuito de valorizar as agremiações da cidade, resgatando um pouco da história do maior Carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro.