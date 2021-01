Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:48

Neste domingo (31/01), está prevista uma carreata em Nova Friburgo, com objetivo de protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No município, o ato é apoiado pelo Fórum Sindical e Popular de Nova Friburgo e está marcado para às 10h, com saída dos carros da Via Expressa, local escolhido para concentração dos veículos a partir das 9h.



De acordo com o Fórum Sindical e Popular, a carreata “Fora Bolsonaro” ainda tem como objetivo chamar atenção para temas como o retorno do auxílio emergencial e a defesa do Sistema Único de Saúde. Vale destacar que é solicitado a todos os participantes o respeito às regras sanitárias de enfrentamento à Covid-19, como uso de máscaras e distanciamento social.



A Prefeitura de Nova Friburgo foi comunicada sobre o evento e, com objetivo de manter a ordem pública e evitar transtornos no trânsito, colocou os agentes da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana em estágio de atenção. Além disso, a gestão municipal divulgou as ruas e avenidas que constam no percurso da carreta:



- Rua Romão Aguilera Campos;

- Rua Júlio Antônio Thurler;

- Av. Conselheiro Julius Arp;

- Paissandu;

- RJ-116 (sentido Conselheiro Paulino);

- Rua João Alberto Knust;

- Praça de Conselheiro Paulino;

- Rua Albertino Quadro Gama;

- Av. dos Ferroviários;

- Trevo de Duas Pedras;

- Av. Presidente Costa e Silva;

- Rua Sete de Setembro;

- Praça Presidente Getúlio Vargas;

- Av. Alberto Braune.