Por Paula Valviesse

Publicado 01/02/2021 22:58

A atualização do boletim Covid-19, emitido pela Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio do Gabinete de Crise, desta segunda-feira (1/02) registra 9.342 casos positivos e 275 mortes pela doença. Com 19.218 testes realizados até o momento, o boletim traz ainda a confirmação de 4.203 casos recuperados e 30 suspeitos, entre eles quatro mortes que aguardam o resultado de exames.



De acordo com o balanço divulgado no último sábado (30/01), o município já vacinou 1.976 pessoas, sendo 1.588 profissionais da linha de frente da Saúde e 388 idosos moradores de instituições de longa permanência.



Nova Friburgo recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 4.030 doses da CoronaVac/ Sinovac, no dia 19 de janeiro, e mais 2.120 doses da AstraZeneca/ Oxford, no dia 25. Como o primeiro imunizante requer a aplicação de segunda dose em um curto período, a previsão é de que nesta primeira fase o município vacine 4.135 pessoas do público-alvo.



Já a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19 no Hospital Municipal Raul Sertã contabilizam cinco leitos de UTI ocupados (25%) e 15 disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 13 pacientes (68,42), havendo seis leitos disponíveis na cidade.