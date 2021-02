Por O Dia

Publicado 02/02/2021 13:43

Ano Letivo 2021 começa nesta quarta-feira (3/02) em Nova Friburgo. No município, a rede municipal de ensino retorna, mas ainda de maneira remota, não havendo previsão para retomada das aulas presenciais. O



Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Educação se prepara para acolher os quase 18 mil estudantes e mais de mil professores do sistema com uma programação especial, que inclui boas-vindas do prefeito Johnny Maycon, da Subsecretária Pedagógica, Solange Stutz, e muita contação de história com profissionais de várias partes do Brasil, além de contações, reflexões e oficinas com colaboradores da rede municipal de ensino.



A programação, que pode ser acompanhada pelo



Programação



01/02 - Reunião com diretores de escola - Ano letivo 2021 - 10h



02/02 – Reunião dos diretores com professores da rede - Ano letivo 2021 - 9h



03/02 - SME: Boas-Vindas 2021!



9h - Abertura

9h30 - Palavra do escritor (livro “Lia, lia”) - com Cíntia Barreto e Camilo Martins.

9h45 - Contação de Histórias

-“Lia, lia” com Aline Luz (Educação infantil);

- “A menina que não sabia dormir”, Belinha e sua Malinha (1º, 2º, 3ºano);

- “João sem medo”, Arlete Delesporte (4º, 5º e 6º anos);

- Boas-vindas com Julio Emilio Braz e Silvia Castro (7º, 8º, 9º ano);

- “Meu nome é felicidade” com Dayner Marinho e Rodrigo Moreno (EJA);

14h - Contação de Histórias

-“Lia, lia” com Aline Luz (Educação infantil);

- “A menina que não sabia dormir”, Belinha e sua Malinha (1º, 2º, 3ºano);

- “João sem medo”, Arlete Delesporte (4º, 5º e 6º anos);

- Boas-vindas com Julio Emilio Braz e Silvia Castro (7º, 8º, 9º ano);

04/02 - SME: Boas-Vindas 2021!



9h – Acolher e contar, vamos começar!

- Contação de histórias com professores da Rede Municipal de Educação Infantil;

- “A Margarida friorenta”, com Bianca Boechat (com intérprete de libras Andrea Duarte da Cunha*);

- “Dona Centopeia”, Aline Abreu;

- "A boca do sapo", “Vídeo do Mudo Serelepe “, Patrícia Muller;

- “Olá as mãos, tchau”, Débora Alves Branco;

- “O Peixinho do Arco-íris”, Nilzeane Rego Tsuji;

- “O sonho do passarinho”, Anna Claudia Asth;

- “Jardim de Girassóis”, Fabiane Mollino.

9h30 - Contação de história

- “A desculpa que deu sopa”, com Tia Bety (1º, 2º, 3º ano);

- “Carne de língua”, “O Homem preguiçoso”, “O sapo e a princesa”

com Augusto Pessoa (4º, 5º e 6º ano);

- “O rabo do macaco, conto popular”, com Arlete Delesporte (7º, 8º, 9º);

- “Meu nome é felicidade”, com Dayner Marinho e Rodrigo Moreno (EJA).

14h - Contação de história

- “A desculpa que deu sopa”, com Tia Bety (1º, 2º, 3º ano);

- “Carne de língua”, “O Homem preguiçoso”, “O sapo e a princesa”

com Augusto Pessoa (4º, 5º e 6º ano);

- “O rabo do macaco, conto popular”, com Arlete Delesporte (7º, 8º, 9º);

- “Meu nome é felicidade”, com Dayner Marinho e Rodrigo Moreno (EJA).

18h - Live: “Seus sonhos e projetos são uma riqueza. Sua história também...”, com Janimary Guerra Pecci e mediação de Maria Fernanda Macedo.



05/02 - SME: Boas-Vindas 2021!



9h – Abertura: Marcia Machado, Biblioteca da SME.

- Oficina de leitura e literatura no universo da ubiquidade com Leandro Wendel Martins (professores 1º ao 9º) ao vivo. Mediação: Marcia Machado.

10h30 - Live: “E aí, professor, como você está se reinventando neste novo formato de ensino e em que a tecnologia ainda pode te ajudar?”, com o professor convidado Carlos Mathias. Convidados: Cristina Schuenk, Rozania Piran, Felipão Borges, Sandro Martins, Rosane Cordeiro; Mediação: Maria Fernanda Macedo.

Encerramento: Mensagem e contação de Histórias do livro “Ler e contar”, com o escritor Francisco Gregório Filho.

14h – Live: “Cultura: Oficina de arte e autoestima - Recomeço”. Convidadas: Gabriela Ribas e Chris Salomão e mediação de Maria Fernanda Macedo.

15h - Contação de histórias

- “Virando histórias”, com Jô Jorvino (1º, 2º, 3º ano);

- “A onça e a tartaruga”, com Juliana Thais (4º, 5º e 6º ano);

- “O vento norte”, com Dayaner Marinho e Rodrigo Moreno (7º, 8º, 9º);

- “O lobo e o carneiro”, com Arlete Delesporte (EJA);