Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:33

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou um alerta nesta terça-feira (02/02) sobre um novo golpe, que tem como objetivo extorquir dinheiro de comerciantes e empresários da cidade. O esquema foi detectado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que ao percorrer o comércio local nas fiscalizações, descobriu que criminosos estavam usando o nome e a imagem do órgão municipal e fazendo contato com as empresas por meio de aplicativo de mensagem.



Segundo a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, os criminosos fazem contato com os comerciantes e empresários, alegando serem da fiscalização. Para convencer as vítimas, eles se identificam como agentes da Vigilância Sanitária e utilizam, inclusive, uma foto de um servidor municipal, reproduzida de uma entrevista concedida pelo funcionário do órgão a uma equipe de televisão.



Depois de estabelecer o contato com as vítimas, os criminosos solicitam que seja feito um pagamento em dinheiro para a regularização de pendências do estabelecimento comercial com o município. No entanto, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde informa que não entra em contato via WhatsApp com empresas solicitando repasse de dinheiro e solicita aos cidadãos que permaneçam sempre atentos, desconfiando de quaisquer mensagens desse tipo. O telefone da Vigilância Sanitária para orientações é o (22) 2523.1958.