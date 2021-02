A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo emitiu uma nota nesta sexta-feira (05/02) confirmando que o Centro de Triagem na Via Expressa, em Olaria, ficouque atuariam na unidade no dia de hoje,. Segundo a Secretaria, a situação foi uma exceção e não impediu a realização de atendimentos, apenas alterou a rotina em caso de diagnósticos positivos.Os atendimentos de triagem e testes continuaram mantidos normalmente pelos enfermeiros. Contudo, as pessoas que testaram "positivo" para a Covid-19 na triagem foram orientadas a irem ao Hospital Raul Sertã para atendimento clínico. A equipe de profissionais do hospital foi informada sobre o ocorrido.A Secretaria Municipal de Saúde ainda lembrou na nota que os atendimentos no Centro de Triagem são feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mas os pacientes entram até as 12h A Secretaria informou ainda que, até a próxima segunda-feira (08/02), os, pois a cada dia da semana são equipes diferentes de profissionais médicos que atuam na unidade. “É sempre bom lembrar que, embora a vacinação esteja em curso, é muito importante manter todo o protocolo de segurança para evitar contrair a Covid-19, como manter o distanciamento social, limpar as mãos com álcool em gel e o uso correto de máscaras”, reforçou.