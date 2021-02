Por O Dia

Publicado 05/02/2021 16:42 | Atualizado 05/02/2021 16:44

Na manhã desta quinta-feira (04/02), a equipe da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), da Prefeitura de Nova Friburgo, esteve na RJ-130, rodovia que liga o município a Teresópolis, para remover uma sinalização com problemas.



Segundo os agentes de sinalização, um braço projetado sobre a rodovia, na altura do quilômetro 51, curvou-se após uma colisão e diminuiu a altura entre a placa de sinalização e a pista, causando risco aos motoristas.



De acordo com o titular da SMOMU, Fabrício Medeiros, após a devida sinalização e com todos os cuidados, o problema foi resolvido, tendo o braço sido removido emergencialmente.



A SMOMU funciona na Rua Vicente Sobrinho, 80, no bairro Olaria. Eventuais problemas na sinalização viária da cidade podem ser informados pelo telefone (22) 2526-9252.