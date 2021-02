Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:41 | Atualizado 06/02/2021 19:37

Por volta das 16h deste sábado (06/02), parte da cobertura de madeira do Córrego do Relógio, na Rua Teresópolis, no bairro Vila Amélia, em Nova Friburgo, cedeu. Quatro carros que estavam estacionados na via caíram na galeria, mas não há informação de feridos.

A Defesa Civil esteve no local avaliando os danos e interditou a Rua Teresópolis. Sobre o acidente, foi informado que ele ocorreu por causa do rompimento do muro de contenção da galeria, possivelmente provocado pelo grande fluxo de água.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, nenhum imóvel precisou ser interditado, mas, com o ocorrido, as equipes da Prefeitura terão que avaliar qual tipo de obra precisa ser feita no local, com base no laudo que será expedido pela Defesa Civil.



Moradores de prédios próximos ao local tiraram fotos. Nas imagens é possível ver que um trecho do calçamento da rua deslizou para dentro da galeria, assim como as tábuas de madeira que foram colocadas no local. No município, desde a última sexta-feira (5/02), chove forte por causa de uma frente fria que chegou no Estado do Rio de Janeiro.

“Fez um estrondo, parecia um trovão, achamos que era por causa da chuva, então desligamos os aparelhos eletrônicos, mas quando olhamos a rua vimos que era a calçada que tinha caído e que quatro carros caíram na galeria”, conta um morador.

Antes da tragédia de 2011, a cobertura do Córrego do Relógio era feita de placas de cimento, no entanto, a força das águas do córrego em decorrência de uma das maiores tragédias climáticas do país arrancou as placas. Depois disso, foi feita uma obra e colocadas as tábuas de madeira para cobrir a galeria. A intervenção, que a princípio era paliativa, acabou se tornando permanente, mas ao longo dos anos, moradores da Rua Teresópolis reclamam da situação da cobertura, que precisa de manutenção constante, em função de tábuas soltas e desniveladas.