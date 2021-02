Neste sábado (06/02), parte da cobertura de madeira do Córrego do Relógio, na Rua Teresópolis, no bairro Vila Amélia, em Nova Friburgo, cedeu e quatro carros caíram na galeria . A Defesa Civil esteve no local e interditou a rua, mas essa é apenas uma medida de segurança, uma vez que, de acordo com a avaliação inicial, o acidente ocorreu por causa do rompimento do muro de contenção da galeria, possivelmente provocado pelo grande fluxo de água.Com isso, se faz necessária uma obra de contenção no local, para evitar que a parte da rua continue a ceder. Sobre a obra, na nota oficial emitida ontem, a Defesa Civil de Nova Friburgo informou que o Poder Executivo se reuniu em janeiro deste ano com a Caixa Econômica para ver a situação dode cobertura do Córrego do Relógio.Antes da tragédia de 2011, a cobertura do Córrego do Relógio era feita de placas de cimento, no entanto, a força das águas do córrego em decorrência de uma das maiores tragédias climáticas do país arrancou as placas. Depois disso, foi feita uma obra e colocadas as tábuas de madeira para cobrir a galeria. A intervenção, que a princípio era paliativa, acabou se tornando permanente.De acordo com a Prefeitura, a empresa responsável abandonou a obra há cinco anos, no entanto, existe uma quantia deneste mesmo período. A administração municipal agora busca restabelecer o convênio com a Caixa Econômica para poder acessar esse recurso e concluir a internação no bairro.