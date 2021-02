A concessionária Águas deemitiu um comunicado nesta segunda-feira (08/02) sobre a, que atende aos bairros Cônego, Cascatinha, Vargem Grande, Granja do Céu, Sítio São Luiz, Alto de Olaria e parte de Olaria. A interrupção será nesta terça-feira (09/02), a partir das 7h, para a realização de obras de modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Caledônia. O serviço deverá ser concluído até o meio-dia.Em caso de mau tempo, a atividade será remarcada. A concessionária solicita aos moradores dos bairros atendidos pelo sistema que façamantes e durante o período da intervenção.Em casos pontuais de desabastecimento, a concessionária disponibiliza carros-pipa, que podem ser solicitados pelo WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site , ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).