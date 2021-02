Queda de barreira sem vítimas na Avenida dos Ferroviários Reprodução Internet

Rua Farinha Filho, próximo a Câmara de Vereadores Reprodução Internet

A forte chuva que atingiuna tarde desta terça-feira (09/02) causouno centro da cidade e em ruas de Conselheiro Paulino e Duas Pedras. Próximo a Duas Pedras, houve, interrompendo o trânsito entre as localidades do Lazareto e São Cristóvão, no distrito de Conselheiro Paulino. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no deslizamento.Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horasem Nova Friburgo, mas não houve registro de transbordamento de rios. No entanto, o município permanece em estágio de atenção para mais chuva, entre fraca e moderada, nos próximos dias.Inclusive, no último sábado (06/02), às fortes chuvas que desde a sexta-feira (05/02) têm caído no município, pode ter contribuído para que parte da Rua Teresópolis e da cobertura do Córrego do Relógio, na Vila Amélia, cedessem, carregando quatro carros para dentro da galeria No Centro, a maioria das ruas alagadas já são locais onde normalmente o fluxo de água da chuva, quando muito forte, tem dificuldade de escoar, como o trecho da Praça Getúlio Vargas e as ruas Farinha Filho, Augusto Spinelli. Próximo a Praça do Suspiro, no trecho de subida para a Vila Amélia, também na altura da Rua Sete e na Avenida Euterpe Friburguense também foram registrados alagamentos.Ainda em Duas Pedras, outro trecho também comum de alagamentos, fica próximo no ínicio da RJ-130, que liga Nova Friburgo a Teresópolis, onde a via vira uma cachoeira quando ocorrem chuvas muito fortes.