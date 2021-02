Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:50

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana da Prefeitura (SMOMU) emitiu um comunicado sobre a interrupção do trânsito de veículos na Rua Antônio Macedo Soares, esquina com a Rua Galiano das Neves, oposta a do Friburgo Shopping, nesta quinta-feira (11/02), das 7h30 às 16h. Segundo a Secretaria, o local passará por intervenções feitas pela concessionária Águas de Nova Friburgo.



Por conta da interdição, a SMOMU pede aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegarem pelo centro da cidade. O serviço realizado será de substituição do ramal de esgoto do prédio da empresa Engeprimus, em construção no local. O secretário da SMOMU, Fabrício Medeiros, salienta que a previsão de término dos trabalhos é às 16h, antes disso, o acesso será liberado apenas para moradores.