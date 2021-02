Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:12

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta quarta-feira (10/02) informações sobre a conclusão dos serviços de reparos de pontes em comunidades dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. Segundo a Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, no mês de janeiro foram priorizados os trabalhos de recuperação de pontes e estradas, conforme cronograma dos serviços determinado pelo prefeito Johnny Maycon junto com o subprefeito dos distritos, Jorge Freimann, e apoio dos moradores.



Foi finalizada a recuperação da Ponte Guimarães Rosa, na Estrada do Sertão do Rio Bonito. A ponte que dá acesso à comunidade foi prejudicada devido ao alto volume das chuvas em dezembro de 2020. O trabalho foi feito em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. As vigas de madeira utilizadas na reconstrução da ponte foram doadas por um morador.



Também com doação de vigas pelos moradores, a Subprefeitura atuou na recuperação da ponte transversal na localidade de Bocaina, em São Pedro da Serra. A ponte de madeira cedeu após fortes chuvas no início de janeiro, e com o apoio dos moradores, a subprefeitura colocou sua equipe de trabalho em ação para garantir o acesso a essa comunidade do 5º distrito.