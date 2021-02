Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:33

A Prefeitura de Nova Friburgo, em função da pandemia de Covid-19, não decretou ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval (15/02), as repartições públicas irão cumprir apenas o feriado na terça-feira (16/02), por constar no calendário estadual. Sendo assim, nada muda no município neste período, estando mantidas as medidas de restrição de enfrentamento à pandemia para funcionamento geral das atividades no município, conforme a bandeira em vigor que será divulgada ainda nesta sexta-feira (12/02).



No feriado, a Prefeitura e demais repartições públicas não funcionam, com exceção dos serviços essenciais. Com isso, está mantido o expediente nas Unidades de Saúde com atendimento 24 horas e na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, a qual está vinculada a Guarda Civil Municipal. Além disso, a Defesa Civil também manterá um plantão para atendimento de ocorrências pelo número 199.



Ainda sobre o feriado, conforme divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), as lojas de Nova Friburgo estão autorizadas a abrir. Segundo o presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, é possível que os empresários que optarem pela abertura consigam reduzir um pouco dos prejuízos acumulados em 2020.



“Nosso aditivo dá liberdade de escolha aos empresários , são eles que optam por abrir ou não suas lojas. Sobre a segunda e a quarta-feira de Cinzas, o comércio da cidade pode funcionar normalmente”, esclarece Braulio Rezende.