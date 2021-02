Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:27 | Atualizado 11/02/2021 22:46

Uma colisão entre dois caminhões na RJ-116, altura do bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, por volta das 17h desta quinta-feira (11/02), mobilizou as equipes de resgate da concessionária Rota 116 . Segundo a Rota, os veículos bateram de frente no quilômetro 76 e a rodovia precisou ser interditada para que fosse prestado o socorro às vítimas.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. Segundo eles, foram seis vítimas, sendo quatro sem ferimentos graves, atendidas pela ambulância da Rota 116. Já a equipe de resgate dos Bombeiros socorreu duas pessoas, de 20 e 27 anos, com ferimentos mais graves, uma delas chegou a ficar presa nas ferragens de um dos caminhões e precisou ser retirada. Todos foram encaminhados para o Hospital Municipal Raul Sertã.



O tráfego de veículos ficou interrompido em ambos os sentidos da rodovia até às 18h, quando foi estabelecido um sistema de "Siga e Pare", que seguiu até às 22h, quando as pistas foram liberadas.