A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota nesta sexta-feira (12/02) na qual informa que irá cumprir a determinação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e iniciar na próxima semana aSegundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estratégia de vacinação do município segue a diretriz do Estado, sendo então feita a atualização do plano de imunização. Ume deve entrar em vigor na próxima semana, na segunda ou na quarta-feira, uma vez que na terça-feira (16/02) é feriado estadual.De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, a suspensão da imunização dos profissionais da área da saúde deve-se ao fato de o município, que não seriam suficientes para atender aos dois públicos. Contudo, a subsecretária destaca que esse cancelamento é temporário, mas, por enquanto, não há previsão de retomada, “a vacinação para este público é garantida pelo Ministério da Saúde, porém, o município não sabe quando voltará, pois depende das remessas de imunizantes repassadas pelo Governo Federal e do Estado”, explica.