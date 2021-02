Por O Dia

Publicado 16/02/2021

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, por orientação do Governo do Estado, começou na segunda-feira (15/02) a vacinar os idosos com idade igual ou superior a 90 anos e acamadados, com mais de 85, que se cadastraram para receber a imunização.



Pelo sistema drive-thru, que foi colocado em funcionamento nesta segunda-feira no posto do Detran, em Duas Pedras, o primeiro vacinado foi o senhor Abdul Karim, o idoso mais velho da nossa cidade que não se encontra acamado, de 103 anos. Agora, com o feriado desta terça-feira (16/02), a vacinação vai continuar amanhã e quinta-feira nos domicílios.



Nesta quarta-feira (17/02), a vacinação domiciliar acontece nas áreas de abrangência das Estratégias da Saúde da Família de São Geraldo, Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Mury, Varginha, Cordoeira e Olaria 1,2 e 3. Além dessas unidades, de forma domiciliar, em sua área de cobertura, a Secretaria Municipal de Saúde também prosseguirá com a vacinação domiciliar nos bairros sem cobertura da Saúde da Família. Além da 2º dose nos hospitais, agendadas para amanhã e quinta-feira.



De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira, Nova Friburgo já vacinou 5.635 pessoas com a primeira dose. Deste total, 4.779 são profissionais de saúde e 856 são idosos asilados, institucionalizados e com idade a partir dos 90 anos. Já a segunda dose foi aplicada em 996 pessoas.