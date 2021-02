Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:33

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um homem de 48 anos e apreenderam drogas, na manhã desta terça-feira (16/02), na Rua Francisco Nicolau, em Olaria. Parte do material estava escondida no porão de uma residência apontada pelo suspeito.



Antes de efetuar a abordagem, os policiais observaram a movimentação do suspeito e confirmaram que ele estava traficando drogas na localidade. Foram apreendidos quatro tabletes de maconha e 266 papelotes de cocaína.



Na segunda-feira (15/02), os militares do Serviço Reservado já tinham apreendido 506 papelotes de cocaína e 135 sacolés de maconha, que estavam em uma sacola enterrada em um monte de areia de construção, na Rua Júlia Irene Andrade, no Alto de Olaria. Na ação, um homem de 62 anos foi conduzido para a delegacia, na condição de testemunha. Ele foi ouvido e depois liberado.