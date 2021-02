Uma ação dos policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, na última quarta-feira (17/02), resultou na apreensão de mais de sete quilos de drogas, na na Rua Francisco Marcelo, no Loteamento Tiradentes, em Amparo. Antes disso, outra equipe da P2 já havia retirado das ruas mais de quatro quilos de drogas, em uma apreensão em Vargem Alta, no distrito de São Pedro da Serra Os PMs foram até o local a partir de uma denúncia anônima. Ao chegarem, os suspeitos fugiram, deixando para trás todo o material, enterrado. Foram apreendidos 5.700 unidades de cocaína, totalizando 6.072 quilos, e 325 unidades de maconha, totalizando 1.651 quilo. A ocorrência foi apresentada na 151°DP.