A Secretaria de Obras deiniciou na última sexta-feira (19/02) a construção de um, com gaiolas de gabião, na, na Vila Amélia, que cedeu no início do mês, devido ao forte fluxo de água no Córrego do Relógio. Segundo a Prefeitura, a equipe de pequenas obras está no local, assim como a equipe de calceteiros, que já efetuaram o reparo de parte do calçamento da via. Desde o episódio do acidente na Vila Amélia, que resultou no afundamento de parte da cobertura de madeira do Córrego do Relógio , a Prefeitura de Nova Friburgo está com equipes de trabalho no local. Inicialmente, uma ação conjunta envolvendo diversas secretarias serviu para retirar os quatro veículos que foram impactados com o acidente. Agora as equipes da Secretaria de Obras seguem no local fazendo alguns reparos.Dois dias após o ocorrido, o secretário de de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), Fabrício Medeiros, fez um alerta aos motoristas que circulam pela Vila Amélia: “Não estacionem em frente ao trecho interditado, junto à calçada onde passa a galeria”. E, aos pedestres, ele solicita que não caminhem sobre a calçada da galeria. Esse alerta permanece enquanto os serviços no local não forem concluídos.